Convocadas las pruebas para la obtención de carnés profesionales de seguridad industrial en Castilla y León

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha hecho pública la convocatoria anual de las pruebas de aptitud para la obtención de los carnés profesionales y certificados de cualificación individual en el ámbito de la seguridad industrial. Estas habilitaciones son documentos indispensables para ejercer legalmente actividades reguladas, ya que certifican que el profesional posee la competencia técnica necesaria para realizar tareas de instalación, mantenimiento o reparación en áreas que conllevan riesgos específicos.

Para acceder a estos certificados, los aspirantes deberán superar un examen oficial y cumplir con requisitos previos según la especialidad, como poseer titulaciones específicas o haber completado cursos de formación reglamentarios. Las especialidades convocadas en este proceso incluyen carnés para instaladores de gas en sus categorías A, B y C; instaladores de productos petrolíferos líquidos (categorías I y II); instaladores de instalaciones térmicas en edificios; operadores industriales de calderas; e instaladores de agua.

Las pruebas de aptitud están programadas para el sábado 23 de mayo de 2026 y se desarrollarán de manera simultánea en las nueve provincias de la Comunidad, en las ubicaciones que cada tribunal provincial anuncie previamente.

El plazo para presentar las instancias permanecerá abierto hasta el 5 de mayo de 2026 inclusive. El trámite puede realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León o de forma presencial en los registros oficiales, utilizando siempre el modelo normalizado. Es necesario presentar una solicitud por cada habilitación solicitada, adjuntando el justificante de pago de la tasa correspondiente y la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos técnicos o académicos exigidos por el reglamento.