Convocado en Salamanca un concurso de redacción sobre Europa para estudiantes

La Delegación de Equipo Europa en Castilla y León ha convocado en Salamanca un certamen escolar de redacción con motivo del 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea, bajo el lema “España y Europa - 40 años de unión”. La iniciativa, enmarcada en el Día de Europa y la Semana Europea de la Juventud, busca que los estudiantes reflexionen sobre la identidad europea, la democracia y el impacto de Europa en su entorno.

El concurso está dirigido a alumnos de Primaria (5º y 6º) y de los primeros cursos de ESO (1º y 2º) matriculados en centros educativos de Salamanca durante el curso 2025-2026. Como requisito clave, las redacciones deberán ser originales, escritas a mano y enviadas en formato PDF escaneado, quedando excluidos los trabajos generados por inteligencia artificial.

El plazo de participación finaliza el 8 de mayo de 2026, mientras que el fallo del jurado se conocerá el 12 de mayo y la entrega de premios se celebrará el 18 de mayo en un acto oficial en la ciudad.

Los ganadores de cada categoría recibirán material escolar, merchandising y un diploma, además de reconocimientos para segundos y terceros puestos. El jurado valorará especialmente la originalidad, la calidad literaria y la capacidad de argumentación de los textos.