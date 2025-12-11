Convocan nuevas plazas de empleo público en Sanidad, Administración General y docencia

La Junta de Castilla y León ha convocado 4.384 nuevas plazas en diferentes campos profesionales. Primeramente, cabe destacar que 2.912 son de nuevo ingreso y otras 1.472 de promoción interna, que se han incluido en esta nueva oferta tras llegar a un acuerdo con los sindicatos.

De todas las plazas que se han convocado, 1.144 corresponden a la Administración General, en donde 700 son para personal funcionario y 444 para personal laboral.

Por otro lado, también ha habido 1.138 plazas de docentes, en donde 320 son para el cuerpo de Maestros, mientras que otras 818 para el resto. Sanidad también tendrá nuevos trabajadores con 630 plazas de estatutario con 250 plazas de medicina familiar y comunitaria, y 200 plazas de enfermeros.

En promoción interna se reservan 343 plazas para la Administración General, 210 para funcionarios y 133 de personal laboral. Por otro lado habrá también 1.000 plazas de promoción interna que corresponden al cuerpo de Catedráticos de Secundaria, y 129 plazas de promoción interna de SACyL, todas ellas para la categoría de enfermero y en diferentes especialidades.

Además, desde la Junta de Castilla y León han reservado un 10 por ciento del total de las plazas autorizadas para personas con discapacidad, además de otras plazas de empleo público para los años 2023 y 2024 que no se hubieran publicado. Este viernes, 12 de diciembre, se hará oficial con la entrada en el BOCYL.