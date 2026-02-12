'Corazones guerreros' organiza una marcha solidaria por el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas

La Asociación 'Corazones Guerreros' ha organizado una marcha solidaria que se celebrará el sábado 14 de febrero con motivo del Día Internacional de las Cardiopatías Congéticas.

El principal objetivo de esta ruta, dicen, es "sensibilizar a la población sobre estas patologías, promover la investigación y el apoyo a las personas que conviven con ellas".

La marcha dará comienzo a las 11:00 horas desde la plaza de la Concordia, donde tendrá lugar un desayuno solidario con chocolate y churros.

El recorrido previsto es el siguiente: salida desde plaza de la Concordia, avenida María Auxiliadora, plaza de España, calle Toro, Plaza Mayor, plaza del Corrillo, Rúa Mayor, calle Compañía, calle Meléndez, plaza del Corrillo, Juan del Rey, calle Prado, Íscar Peyra, plaza de los Bandos, calle Zamora, paseo del Doctor Torres Villarroel, avenida de Portugal, María Auxiliadora y llegada nuevamente a plaza de la Concordia.