Corazones de madera que atesoran la huella de quienes forma parte de nuestra vida: una exposición "donde el tiempo no olvida"

'El bosque de corazones' es una exposición de madera de castaño tallada, una obra de arte trabajada a mano por el artista salmantino de Boadilla, Ángel Martín, que estará abierta al público del 13 al 21 de febrero.

Esta se trata de una de las obras más especiales por su significado. Su autor explica a Salamanca24horas que esta exposición es "un mapa de encuentros, corazones de madera que representan a quienes han dejado en nosotros una huella indeleble".

Exposición 'Bosque de corazones' del artista Ángel Martín | Imagen del autor Ángel Martín

El conjunto de la obra la forman corazones de diferentes tamaño "como la intensidad de su recuerdo", especifica el autor, y de vetas únicas "como cada una de sus historias". Se trata, reconoce, de una exposición "especial" porque, dice, "aunque el tiempo no se detenga, hay latidos que quedan tallados para siempre en nuestro propio bosque interior".

Exposición 'Bosque de corazones' del artista Ángel Martín | Imagen del autor Ángel Martín

Un año dedicado a la realidad de este proyecto, que sin duda dejará una huella en cada una de las personas que la visiten y que se verán reflejadas en una de esas tantas historias que representan este "bosque de corazones" que podrá visitarse en el centro La U Mutante, en la calle Melchor Cano, junto a la plaza del barrio del Oeste del 13 al 21 de febrero.

La inauguración tendrá lugar el día 13 a las 20.00 horas con regalos para todos los visitantes.