El Coro Ciudad de Salamanca abre audiciones para el curso 2025/2026

El Coro Ciudad de Salamanca ha abierto el plazo de selección de nuevas voces para el próximo curso 2025/2026, ofreciendo un total de 36 plazas en sus diferentes agrupaciones. Los interesados en formar parte de esta reconocida institución cultural tienen ahora la oportunidad de unirse al Precoro (para niños de 6 a 8 años), al Coro de Niños (de 9 a 16 años), al Coro Juvenil (de 14 a 21 años) o a la Coral Polifónica (a partir de 21 años, específicamente para tenores y bajos).

Los aspirantes deberán pasar una audición en la que se valorarán sus aptitudes vocales. Aunque no se requieren conocimientos musicales previos, cualquier experiencia en canto o formación musical será considerada positivamente. El objetivo principal es encontrar a personas apasionadas por el canto coral, dispuestas a desarrollar sus habilidades auditivas, rítmicas y de memoria, además de fomentar la disciplina y el compañerismo que caracterizan a esta actividad.

Las audiciones se llevarán a cabo en el edificio de San Eloy, ubicado en la Plaza de San Boal. Para poder participar, es imprescindible solicitar cita previa hasta el 22 de septiembre. Los interesados deben enviar un correo electrónico a nzakour@ciudaddesaberes.es o asantos@ciudaddesaberes.es, incluyendo su nombre, apellidos, edad y un número de teléfono de contacto para ser citados. Para cualquier consulta adicional, se puede llamar al teléfono 923 273 129.