Correos facilitará la compra y envío de cestas de Navidad en Salamanca

Correos pone en marcha este servicio para facilitar a los salmantinos la adquisición de cestas navideñas para sus reuniones familiares o como regalo a los destinatarios o destinatarias que decidan.

Las 19 oficinas de la provincia ofrecen una selección de cestas de navidad que permite a los ciudadanos elegir el surtido de productos que mejor se adapte a sus necesidades. Con el objetivo de que el servicio sea lo más cómodo posible, a la hora de comprar la cesta se podrá elegir la entrega en su propio domicilio o enviarla a la dirección que se desee y Correos se encargará de hacerlo sin coste adicional.

Además, en las zonas rurales los vecinos podrán adquirir las cestas en sus propios domicilios a través de los carteros y carteras rurales, facilitando así que cualquier persona pueda adquirirla y recibirla en su casa sin tener que desplazarse e independientemente de donde viva.

La oferta de cestas navideñas es otro de los servicios con los que Correos pretende facilitar el día a día de los ciudadanos aprovechando la capilaridad y la cobertura territorial de la red de oficinas y carteros y carteras rurales.