Correos facilitará la compra y envío de cestas de Navidad en Salamanca
Los salmantinos podrán encargar los lotes navideños que prefieran en cualquiera de las 19 oficinas de Correos de la provincia
Correos pone en marcha este servicio para facilitar a los salmantinos la adquisición de cestas navideñas para sus reuniones familiares o como regalo a los destinatarios o destinatarias que decidan.
Las 19 oficinas de la provincia ofrecen una selección de cestas de navidad que permite a los ciudadanos elegir el surtido de productos que mejor se adapte a sus necesidades. Con el objetivo de que el servicio sea lo más cómodo posible, a la hora de comprar la cesta se podrá elegir la entrega en su propio domicilio o enviarla a la dirección que se desee y Correos se encargará de hacerlo sin coste adicional.
Además, en las zonas rurales los vecinos podrán adquirir las cestas en sus propios domicilios a través de los carteros y carteras rurales, facilitando así que cualquier persona pueda adquirirla y recibirla en su casa sin tener que desplazarse e independientemente de donde viva.
La oferta de cestas navideñas es otro de los servicios con los que Correos pretende facilitar el día a día de los ciudadanos aprovechando la capilaridad y la cobertura territorial de la red de oficinas y carteros y carteras rurales.
