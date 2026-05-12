Cortada la A-66 dirección Salamanca a su paso por Arapiles por obras de mantenimiento

Los dos carriles de la A-66 en dirección a Salamanca desde Béjar permanecen cortados a la altura de Arapiles desde las 8:30 horas de este martes, 12 de mayo.

Se trata de un corte total de la vía por trabajos de mantenimiento que, presumiblemente, se llevarán a cabo durante toda la mañana, algo que obliga a tomar un desvío por la N-630.

Según la información proporcionada por la Dirección General de Tráfico, el corte se establece en el punto kilométrico 348, a la altura de Arapiles, por trabajos de sustitución de la señalización en ese tramo.

Los vehículos que circulen por este tramo deberán tomar la Ronda Sur para poder enlazar con la A-62 o proseguir por la A-66, así como si su objetivo es continuar por la A-50.