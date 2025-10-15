Cortada la Gran Vía de Salamanca por una manifestación de los sindicatos en favor de Palestina

Cortada la Gran Vía por un manifestación en favor de la huelga general

La Gran Vía de Salamanca ha sido cortada al tráfico durante la mañana de este miércoles por una manifestación en favor de Palestina.

Se trata de una convocatoria de algunos de los principales sindicatos que han querido sumarse desde Salamanca a la huelga general convocada en todo el país.

Una huelga que desde los sindicatos afirman que se declara por el fin del genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino y por la redistribución del gasto público en un sentido social.

Dada esta convocatoria la Policía Local ha cortado el tráfico de Gran Vía, así como de calles aledañas, como la avenida de Mirat desde la Puerta de Zamora o el entorno de la plaza de España.