Cortada la línea de tren entre Salamanca y Madrid por el incendio de Herradón

La comunicación entre Salamanca y Madrid se ha visto seriamente afectada por un incendio declarado en Herradón que ha obligado a cortar el tráfico de trenes de Ávila a Madrid. Un corte que afecta especialmente a los salmantinos, ya que la conexión con la capital de España pasa de forma obligada por este tramo.

Según ha informado Adif a través de su redes sociales, la rápida intervención del personal que ha trabajado en los incendios ha evitado que los daños fueran mayores, pero la circulación aún no se podría reabrir ya que los técnicos están trabajando inspeccionando cada punto, y así garantizar que las altas temperaturas no han afectado a la vía.

De este modo, Renfe ha establecido una serie de itinerarios alternativos en autobús desde Ávila a Madrid, en donde los pasajeros podrán viajar en tren hasta la provincia colindantes con Salamanca, y más tarde, por carretera, hasta Madrid. Asimismo, desde Adif han reiterado estar pendiente de la situación tanto en esta línea como en las del resto de España.