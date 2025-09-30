Cortado al tráfico el Túnel de la Televisión de Salamanca desde este miércoles

Corte de trafico Tunel de la Television

El Túnel de la Televisión permanecerá cerrado al tráfico desde estemiércoles, 1 de octubre, debido al avance de los trabajos de mejora en la red de abastecimiento de agua del paseo de la Estación.

Está previsto que se reabra el próximo lunes, 6 de octubre, una vez finalicen los trabajos. Por este motivo, se verá afectada la línea 12 del servicio de autobús urbano, que desviará su recorrido desde la avenida de Portugal por el paseo de la Estación y la avenida de los Comuneros.

El resto de cortes de tráfico previstos para este miércoles son los siguientes:

MIÉRCOLES, 1 DE OCTUBRE

Calle Alfareros. Obras.

Calle Carpinteros. Obras.

Calle Cuchilleros. Obras.

Calle Curtidores. Obras.

Calle Joyeros. Obras.

Calle La Marina. Obras.

Calle Nicaragua. Obras.

Calle Plateros. Obras.

Calle Saavedra y Fajardo. Obras.

Calle Tapiceros. Obras.

Calle Vidrieros. Obras.

Paseo del Gran Capitán. Obras.

Túnel de la Televisión. Obras.

Avenida de Mirat. Estrechamiento.

Calle Palos de la Frontera. Estrechamiento.

Paseo de la Estación. Estrechamiento.

Plaza del Alto del Rollo. Estrechamiento.

Plaza de España. Estrechamiento.

Calle Espoz y Mina. De 8:00 a 19:00 horas. Grúa móvil.

Calle Fuente. De 8:00 a 18:00 horas. Grúa móvil.

Calle Jorge Ibor. De 8:00 a 19:00 horas. Grúa móvil.

Calle José Manuel de Villena. De 8:00 a 20:00 horas. Grúa móvil.

Calle Meléndez. De 8:00 a 11:00 horas. Grúa móvil.

Calle Monleón. De 8:00 a 20:00 horas. Grúa móvil.

Calle Pereda. De 15:00 a 20:00 horas. Grúa móvil.