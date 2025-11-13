Cortado el tráfico de vehículos en la avenida de los Maristas tras la rotura de una tubería
El incidente ha ocurrido a primera hora de la tarde en uno de los puntos más transitados de la capital del Tormes
La rotura de una tubería ha obligado a cortar el tráfico en la avenida de los Maristas, a la altura del instituto de Educación Secundaria Fray Luis de León, incidente que ha ocurrido en una de las vías de Salamanca con más tráfico a primera hora de la tarde.
Tras el incidente ocurrido en el municipio salmantino, la Policía Local se encuentra regulando el tránsito de vehículos para evitar incidentes mayores en la zona. Además, operarios de la empresa concesionaria está trabajando en la reparación de la tubería y así solventar el problema con la máxima rapidez posible.
Según fuentes municipales, se desconoce el tiempo que estará cortado el tráfico de vehículo, que se retomará cuando se reponga correctamente la tubería, y ninguna vivienda se ha visto afectada por el suministro de agua.
