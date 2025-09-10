Corte de tráfico en la Vaguada de la Palma por el Mercado Medieval

Desde la cuesta de San Blas se habilitará la circulación por las calles Ancha y Ramón y Cajal como vías alternativas

Cortes de tráfico
Cortes de tráfico

La calle Vaguada de la Palma permanecerá cerrada al tráfico desde este jueves y hasta el próximo domingo debido a la celebración del Mercado Medieval. El corte afectará al tramo comprendido entre la glorieta de los Milagros y la cuesta de San Blas.

Pese al cierre, se permitirá el acceso hasta la cuesta de Oviedo para vehículos autorizados y para el uso del aparcamiento.

El acceso a las calles La Paz y Vaguada de la Palma se realizará desde la Plaza de Donados, mientras que quienes necesiten llegar a la calle Empedrada deberán hacerlo desde la glorieta de los Milagros.

Además, desde la cuesta de San Blas se permitirá la circulación por las calles Ancha y Ramón y Cajal. También se informa de que estará prohibido estacionar tanto en la cuesta de Oviedo como en la calle Empedrada durante estos días.

Corte de tráfico en la Vaguada de la Palma por el Mercado Medieval
Corte de tráfico en la Vaguada de la Palma por el Mercado Medieval

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats