Corte de tráfico en la Vaguada de la Palma por el Mercado Medieval

La calle Vaguada de la Palma permanecerá cerrada al tráfico desde este jueves y hasta el próximo domingo debido a la celebración del Mercado Medieval. El corte afectará al tramo comprendido entre la glorieta de los Milagros y la cuesta de San Blas.

Pese al cierre, se permitirá el acceso hasta la cuesta de Oviedo para vehículos autorizados y para el uso del aparcamiento.

El acceso a las calles La Paz y Vaguada de la Palma se realizará desde la Plaza de Donados, mientras que quienes necesiten llegar a la calle Empedrada deberán hacerlo desde la glorieta de los Milagros.

Además, desde la cuesta de San Blas se permitirá la circulación por las calles Ancha y Ramón y Cajal. También se informa de que estará prohibido estacionar tanto en la cuesta de Oviedo como en la calle Empedrada durante estos días.