Las Cortes aprueban la propuesta de UPL para implicar a Junta y Gobierno en el 500 aniversario de la Escuela de Salamanca

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este lunes, con amplio respaldo de los grupos, la Proposición No de Ley presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) para implicar tanto a la Junta como al Gobierno central en la organización y apoyo a los actos conmemorativos del quinto centenario de la Escuela de Salamanca, que se celebrará en 2026.

La iniciativa fue defendida por la procuradora de UPL, Alicia Gallego, quien destacó la trascendencia de esta efeméride para la ciudad y para la Universidad de Salamanca (USAL), subrayando su prestigio internacional en disciplinas como el Derecho, la Teología o la Filosofía. Según explicó, la Escuela de Salamanca representa un hito del pensamiento occidental y pionera en la defensa de los derechos humanos, la justicia y la paz, valores que se difundieron a través de sus catedráticos y discípulos.

El origen de la Escuela se remonta a 1526, con la incorporación de Francisco de Vitoria como catedrático de Teología en la USAL, germen de un movimiento intelectual que cuestionó los abusos del poder, defendió la dignidad humana y sentó las bases del Derecho Internacional a través del denominado derecho de gentes. Estas ideas tuvieron un gran impacto en la sociedad del siglo XVI y posteriores, influyendo incluso en la protección jurídica de los pueblos indígenas en América.

Durante el debate, se recordó la aportación de figuras como Domingo de Soto, Fray Luis de León, Francisco Suárez o Bartolomé de las Casas, entre otros, que convirtieron a Salamanca en referente mundial del pensamiento humanista.

La propuesta de UPL salió adelante con el respaldo de todos los grupos salvo el Mixto, cuyo único procurador, Francisco Igea, se abstuvo. De esta forma, las Cortes instan ahora a la Junta y al Gobierno central a implicarse activamente en esta conmemoración junto a la USAL y el Ayuntamiento.