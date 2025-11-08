Cortes y desvíos este domingo con motivo de la celebración de la octava edición de la Carrera y Marcha contra la Violencia de Género

La celebración de la octava edición de la Carrera y Marcha contra la Violencia de Género este próximo domingo implicará importantes cortes y desvíos de tráfico en el centro y otras zonas de la ciudad. Las interrupciones están previstas a partir de las 10:00 horas, momento en que la prueba principal iniciará su recorrido desde la Plaza Mayor. Las autoridades recomiendan a conductores y peatones planificar sus desplazamientos y prestar especial atención a la señalización.

El extenso circuito de la Marcha y Carrera principal, que arranca a las 10:00 horas, afectará a vías clave del centro histórico como la calle Toro, calle Rector Lucena, calle Zamora, calle Concejo, Plaza Mayor, calle Prior, plaza de Monterrey, calle Compañía, Rúa Antigua, plaza de San Isidro, calle Libreros y calle Veracruz. Posteriormente, el recorrido se dirigirá hacia la ribera del Tormes y Salas Bajas, pasando por la calle Ribera de Puente, paseo de San Gregorio, Puente Romano, avenida del Padre Ignacio Ellacuría y las pasarelas de Tejares y Huerta Otea.

El regreso de los participantes discurrirá nuevamente por la avenida del Padre Ignacio Ellacuría, Puente Romano y calle Ribera del Puente, antes de reingresar al casco antiguo por la calle Tentenecio, plaza de Juan XXIII y plaza de Anaya. El tramo final recorrerá la calle Rúa Mayor, calle Quintana y plaza del Poeta Iglesias, culminando en la Plaza Mayor. La magnitud del recorrido implica que los cortes serán progresivos a lo largo de un amplio sector de la ciudad.

Adicionalmente, la carrera participativa, cuya salida se efectuará a las 10:15 horas también desde la Plaza Mayor, transcurrirá por un itinerario más concentrado en el centro. Este recorrido abarca la calle Toro, calle Rector Lucena, calle Zamora, calle Concejo, Plaza Mayor, calle Prior, plaza de Monterrey y calle Compañía. Finalmente, regresará a la Plaza Mayor a través de la Rúa Mayor, calle Quintana y la plaza del Poeta Iglesias. Se espera que los cortes sean intermitentes y que la normalización del tráfico se restablezca a medida que los participantes completen la prueba.

Se aconseja a los ciudadanos evitar el uso del vehículo particular en las zonas afectadas durante la mañana del domingo o utilizar vías alternativas. Se solicita comprensión y paciencia ante las molestias ocasionadas por un evento que tiene un importante carácter social y reivindicativo contra la violencia de género.