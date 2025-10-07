Las Cortes exigen la compatibilidad de sexenios y carrera profesional y mejores retribuciones para el profesorado

El pleno de las Cortes ha instado a la Junta a que adopte las medidas necesarias para que en Castilla y León sean compatibles la carrera profesional docente y los sexenios para el profesorado no universitario, así como mejorar los salarios para que se equiparen con los de otras comunidades. Casi toda la oposición apoyó esta demanda socialista, a la que se opuso el grupo popular, que consideró que no era legal, mientras los dos procuradores no adscritos -Javier Teira y Ana Rosa Hernando- optaron por la abstención.

Esta cuestión formaba parte de una moción del grupo socialista, consecuencia de una interpelación anterior a la consejera de Educación, Rocío Lucas, que en una votación por separado de sus 15 puntos terminó siendo aprobada por la oposición pese a la negativa de los ‘populares’. Mientras PSOE, UPL-Soria YA y el Mixto se unieron en torno al ‘sí’, Vox optó por la abstención en ocho ocasiones y por respalda el texto de los socialistas en otras siete.

De esta forma, la cámara exigió a la Junta extender el derecho al transporte escolar a los estudiantes de Formación Profesional, elaborar un plan de apoyo a la escuela rural antes de fin de año o asumir la propuesta del Procurador del Común sobre la limitación de dispositivos en sustitución de los libros. También reclama mejoras en los comedores, garantizar las sustituciones, reducir la interinidad, un plan de infraestructuras educativas, más financiación para las universidades o convocar antes del 31 de enero de 2026 de un programa con 100 contratos predoctorales.