Cortes de tráfico y cambios en autobuses por el Día de Castilla y León en Salamanca

La celebración del Día de Castilla y León provocará este jueves 23 de abril importantes cortes de tráfico y alteraciones en el transporte urbano en Salamanca con motivo de una carrera y marcha popular.

A partir de las 11:00 horas y hasta la finalización del evento, permanecerán cerradas al tráfico varias vías principales: Alfonso de Castro, Víctimas del Terrorismo, María Auxiliadora, así como las avenidas de Alfonso IX de León y Federico Anaya, lo que afectará de forma notable a la circulación en la ciudad.

Además, el servicio de autobús urbano sufrirá modificaciones en varias líneas. La línea 1 podría registrar retrasos, mientras que las líneas 3 y 6 serán desviadas por el paseo de la Estación y la avenida de los Cipreses. Por su parte, la línea 7 suspenderá su recorrido habitual, dejando sin servicio las paradas de la avenida Alfonso IX de León, la plaza de Madrid y la calle Conde Don Vela.