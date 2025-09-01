Cortes de tráfico y desvíos en el paseo del Doctor Torres Villarroel por obras de asfaltado

Restricciones de tráfico en la glorieta de El Viti y paseo de Torres de Villarroel por obras de asfaltado

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado que este martes 2 de septiembre, se producirán cortes y desvíos de tráfico en el paseo del Doctor Torres Villarroel debido a trabajos de asfaltado. Las obras afectarán al tramo entre la glorieta de Santiago Martín ‘El Viti’ y la glorieta de la UDS, en sentido de entrada a la ciudad.

Estos trabajos forman parte del plan municipal de refuerzo del firme que abarca 35 calles, avenidas y glorietas en 18 barrios de la ciudad, cubriendo un total de más de 71.800 metros cuadrados. El objetivo es mejorar la seguridad vial y la movilidad en las calzadas más deterioradas por el paso del tiempo.

Asfaltado Doctor Torres Villarroel 2 septiembre

Afecciones al tráfico y a los autobuses

Los conductores que circulen por la zona deberán tener en cuenta los desvíos habilitados. Además, las líneas de autobús 5, 7 y 12 verán modificado su recorrido habitual.

El desvío para los autobuses se realizará por la avenida de Alfonso VI, la Plaza de Madrid y Alfonso de Castro, hasta llegar a la avenida de Portugal. Desde allí, los vehículos se dirigirán en uno u otro sentido para recuperar su trayecto habitual.

Las obras se llevan a cabo para minimizar las molestias a los conductores y, una vez finalizadas, mejorarán la accesibilidad y la seguridad en una de las principales vías de acceso a la ciudad.