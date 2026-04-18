Cortes de tráfico y desvíos este fin de semana en Salamanca por eventos deportivos

Con motivo de dos carreras deportivas que tendrán lugar este fin de semana, la Policía Local de Salamanca ha anunciado un dispositivo especial que afectará a diversos barrios de la ciudad, obligando a realizar cortes de tráfico y desvíos alternativos para garantizar la seguridad de los atletas durante el desarrollo de las pruebas.

La primera jornada de afectaciones tendrá lugar este sábado, 18 de abril, con restricciones que darán comienzo a partir de las 16:30 horas. Durante la tarde, permanecerán cerradas al tránsito rodado vías principales como el paseo del Progreso y la carretera de la Fregeneda. Asimismo, el recorrido afectará a la fluidez circulatoria en las calles Buenaventura, Vilarformoso y Sánchez Freire, extendiéndose los cortes hasta la carretera de Matilla de los Caños.

El domingo, la actividad deportiva se trasladará a zonas más céntricas, provocando nuevas alteraciones desde las 10:30 horas. En esta ocasión, el paso de los corredores obligará a interrumpir el tráfico en puntos neurálgicos como las glorietas de Ciudad de Brujas y Leonardo da Vinci. El itinerario también incluye el paseo del Desengaño, la plaza de los Donados, la calle Ancha y la plaza del Mercado, afectando igualmente a la calle Juan de la Fuente y al paseo Rector Esperabé.

Desde el Ayuntamiento se informa de que, en ambas jornadas, el tráfico no quedará suspendido de forma permanente, sino que se irá restableciendo de manera progresiva en función del avance de los participantes por el recorrido. No obstante, se recomienda a los conductores evitar estas zonas y planificar sus desplazamientos con antelación para minimizar las molestias ocasionadas por este intenso fin de semana deportivo.