Cortes de tráfico este domingo por la XVI Carrera Popular y Solidaria de los 1.000 pasos

La celebración de la XVI edición de la Carrera Popular y Solidaria de los 1.000 pasos este domingo, 27 de octubre, provocará importantes cortes y desvíos de tráfico en diversas calles de la ciudad para garantizar la seguridad de los participantes.

Los principales cortes afectarán al tráfico desde las 10:00 horas y hasta el final de la prueba, aproximadamente a las 12:00 horas. El recorrido de la carrera competitiva incluye calles céntricas y de gran afluencia como Alonso de Ojeda, María Auxiliadora, Toro, plaza Liceo, Plaza Mayor, plaza Poeta Iglesias, calle San Pablo, paseo del Rector Esperabé, paseo de San Gregorio, calle La Palma, Cuesta de Oviedo, plazuela de San Bartolomé, calle Balmes, plaza de la Merced, calles Veracruz y Libreros, plaza San Isidro, Rúa Antigua, calle Compañía, plaza de Monterrey, calle Prior, Plaza Mayor (de nuevo), calles Zamora, Arco y Bientocadas, avenida de Mirat, y de nuevo María Auxiliadora y Alonso de Ojeda.

Se recomienda a los conductores evitar estas zonas y buscar rutas alternativas durante la franja horaria indicada.

Una vez finalizada la carrera, los cortes de tráfico se trasladarán al recorrido de la marcha no competitiva, que comenzará a partir de las 12:00 horas. Las vías afectadas serán: calles Alonso de Ojeda, María Auxiliadora, glorieta de Doña Urraca y avenida de Federico Anaya hasta la Glorieta de Castilla y León.

Desde la organización se pide paciencia y colaboración a la ciudadanía, y se recomienda utilizar el transporte público o planificar los desplazamientos con antelación.