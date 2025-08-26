El Ayuntamiento de Salamanca avanza en los trabajos de refuerzo del firme en calzadas de la ciudad, una actuación que abarcará un total de 35 calles, avenidas y glorietas distribuidas en 18 barrios. En total, se intervendrá sobre una superficie de 71.847,76 metros cuadrados, con el objetivo de mejorar aquellas zonas donde la capa de rodadura se encuentra deteriorada por el paso del tiempo y el uso continuado.

Estas obras tienen como finalidad mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la movilidad, y se están planificando para causar las menores molestias posibles al tráfico rodado.

A partir de este miércoles, se iniciarán cortes y desvíos de tráfico en varias zonas, como consecuencia de los trabajos de fresado. En concreto:

En el puente de Felipe VI, las obras se realizarán de forma alterna en los carriles de ambos sentidos, de manera que la circulación no se interrumpa completamente.

En Arroyo de Santo Domingo, el corte será total, lo que provocará modificaciones en el recorrido de las líneas de autobús urbano 1, 3, 4, 8 y 9, que circularán temporalmente por el paseo de Canalejas, Cuesta de Sancti Spíritus y Gran Vía, hasta recuperar sus trayectos habituales.

Desde el Ayuntamiento se informa de que se comunicará puntualmente cada nuevo corte o desvío de tráfico, en función del avance de las labores de asfaltado en calles, avenidas y glorietas.

Cortes de tráfico desde este miércoles en Arroyo de Santo Domingo y el puente de Felipe VI