Cortes de tráfico este miércoles en el centro de Salamanca por obras

Los vehículos que circulen por la plaza de Santa Eulalia podrán salir hacia la calle Correhuela a través de la calle Gómez Moreno

Corte de tráfico y desvíos calle Correhuela
Corte de tráfico y desvíos calle Correhuela

El Ayuntamiento de Salamanca informa de que este miércoles se producirán cortes y desvíos de tráfico en las calles Correhuela y Pozo Amarillo debido a la instalación de una grúa y vehículos de gran tamaño para unas obras.

La calle Correhuela permanecerá cerrada al tráfico desde el cruce con la calle Bermejeros. Por su parte, el acceso a Pozo Amarillo estará cortado entre la calle Gómez Moreno y la plaza del Mercado.

Para minimizar las molestias, el consistorio ha establecido los siguientes desvíos:

  • Los vehículos que circulen por la plaza de Santa Eulalia podrán salir hacia la calle Correhuela a través de la calle Gómez Moreno.
  • El acceso a la plaza del Mercado se realizará a través de la calle Varillas.

Se recomienda a los conductores que presten atención a la señalización provisional y busquen rutas alternativas para evitar retrasos en sus desplazamientos.

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats