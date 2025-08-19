Cortes de tráfico este miércoles en el centro de Salamanca por obras

El Ayuntamiento de Salamanca informa de que este miércoles se producirán cortes y desvíos de tráfico en las calles Correhuela y Pozo Amarillo debido a la instalación de una grúa y vehículos de gran tamaño para unas obras.

La calle Correhuela permanecerá cerrada al tráfico desde el cruce con la calle Bermejeros. Por su parte, el acceso a Pozo Amarillo estará cortado entre la calle Gómez Moreno y la plaza del Mercado.

Para minimizar las molestias, el consistorio ha establecido los siguientes desvíos:

Los vehículos que circulen por la plaza de Santa Eulalia podrán salir hacia la calle Correhuela a través de la calle Gómez Moreno .

El acceso a la plaza del Mercado se realizará a través de la calle Varillas.

Se recomienda a los conductores que presten atención a la señalización provisional y busquen rutas alternativas para evitar retrasos en sus desplazamientos.