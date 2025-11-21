Cortes de tráfico en varios puntos de Salamanca por la carrera 'Corre sin resistencias' este sábado

La celebración este sábado de la quinta edición de la carrera popular y marcha participativa ‘Corre sin resistencias’ provocará diversos cortes y desvíos de tráfico.

Ambas pruebas partirán desde la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, y a partir de las 17:00 horas, afectarán al paseo de la Universidad de Coimbra, calle Donantes de Sangre, calle Alfonso X el Sabio, paseo Francisco Tomás y Valiente, avenida del Doctor Ramos del Manzano, calle de José Lamano Beneite, avenida Padre Ignacio Ellacuría, paseos de San Gregorio y del Rector Esperabé, calle Tentenecio, plaza Juan XXIII, calle Tavira, calle Libreros, plaza de San Isidro, Rúa Antigua, Rúa Mayor, calle Jesús, calle Pan y Carbón, calle San Pablo, plaza del Poeta Iglesias, Plaza Mayor, calle Prior, calle Bordadores, calle Úrsulas, calle Domínguez Berrueta, calle Ramón y Cajal, calle Fonseca, calle García Tejado, calle Portillo de San Vicente, calle Donantes de Sangre, avenida del Doctor Gregorio Marañón, paseo del Francisco Tomás y Valiente, plaza de Diego de Covarrubias, paseo de la Universidad de Coimbra y calle Licenciado Méndez Nieto.

Por su parte, la marcha participativa discurrirá por el paseo de la Universidad de Coimbra, calle Donantes de Sangre, calle de San Vicente, calle Joaquín Zahonero, calle San Gerardo, cuesta de San Vicente, cuesta de la Encarnación, calle Peñuelas de San Blas, cuesta de San Blas, calle Fonseca, calle García Tejado, calle Portillo de San Vicente, calle Donantes de Sangre, avenida del Doctor Gregorio Marañón, paseo del Francisco Tomás y Valiente, plaza de Diego de Covarrubias, paseo de la Universidad de Coimbra y calle Licenciado Méndez Nieto.