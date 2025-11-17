Coto al comercio ilegal de especies silvestres: un listado determinará qué animales exóticos podrán tenerse como mascota

La venta libre de especies de animales exóticos ha provocado un “impacto bestial sobre la fauna autóctona y una invasión en muchos ecosistemas”, así describe la tenencia irresponsable de especies silvestres el portavoz de Ecologistas en Acción a nivel nacional, Andrés Illana.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agencia 2030 ha sometido a consulta pública un nuevo real decreto para reforzar el bienestar de los animales de compañía a partir de un Listado Positivo que determinará qué especies de animales exóticos pueden ser mantenidos en cautividad en los hogares españoles.

Aquellos animales que no aparezcan en esta lista no podrán venderse legalmente

A raíz de estas informaciones, este medio de comunicación se ha puesto en contacto con Ecologistas en Acción, que celebra el avance de esta acción, y que dicen “protegerá el bienestar animal, la biodiversidad y la salud pública”. Con este listado además se pondrá coto al comercio ilegal y a la tenencia de animales silvestres en las casas.

Illana expone que cuando este listado vea la luz supondrá un “cambio radical” de lo que se conoce hasta ahora. En la actualidad no se pueden vender en tiendas de animales aquellos catalogados como ‘especie protegida’, sin embargo, el resto sí. De manera que aquellos animales que no aparezcan en esta lista no podrán venderse legalmente una vez que entre en vigor.

Todas las especies tienen que pasar un examen en la que se asegure que no van a producir daños en zonas autóctonas

Aparte de apoyar este real decreto, Ecologistas en Acción plantea que “ninguna especie silvestre debería de venderse como animal doméstico porque no están preparados para vivir con humanos y tienen que estar en su ecosistema natural”.

Si bien reconocen que va a haber un listado, insisten en que “tiene que ser un modelo preventivo basado en la evidencia científica, donde todas las especies tienen que pasar un examen en la que se asegure que no van a producir daños en zonas autóctonas”. Igual, hacen referencia a que “los principales problemas que tenemos ahora son las especies exóticas que son invasoras, especies que el hombre ha traido a sus casas y que están teniendo un impacto bestial en la fauna autóctona, como es el caso de las cotorras en Madrid”.

Por ello, se clama un modelo que sea preventivo, bajo criterios estrictos y aplicándose el principio de precaución para evaluar cada especie: bienestar animal, riesgo zoonótico, impacto ambiental, identificación inequívoca y posibilidad real de satisfacer sus necesidades fisiológicas, sociales y de comportamiento.

Suricatas en una casa como animal doméstico | Europa Press

Con este Listado Positivo se prohíbe la venta de animales que puedan ser invasores, peligrosos o que hayan sido capturados en su hábitat natural para convivir con el hombre como animal de compañía; puede ser el caso de culebras, serpientes, peces, cocodrilos, arañas, lagartos o tortugas de florida. Luego están los cangrejos o visones americanos: "el cangrejo autóctono está extinguido por la introducción de los cangrejos americanos, así como el visón europeo afectado por los visones americanos que se han escapado de las granjas de peleterías y que ahora impide que la especie pueda recuperarse. A todas ellas, Illana se refiere como “especies exóticas invasoras que han sido reintroducidas en un medio ajeno al suyo, mediante la suelta accidental o deliberada, que están suponiendo una invasión en muchos ecosistemas”.

Si tengo un loro y ahora se prohíbe su venta tendré que registrarlo para que si se escapa no salga gratis

¿Qué va a pasar con esos animales que ya están en las casas?

Los animales silvestres considerados como ‘especie exótica invasora’ que ya conviven en domicilios como animales de compañía seguirán manteniéndose en sus casas, es decir, que con este listado no habría que hacer ningún tipo de devolución del animal, pero sí habría que cumplir una serie de condiciones. En este caso, Illana apunta que “si tengo un loro y ahora se prohíbe su venta tendré que registrarlo para que si se escapa no salga gratis. Si se escapa es una negligencia por el impacto que pueda causar en otras especies autóctonas”.

Coto al comercio ilegal de la fauna exótica

Ecologistas en Acción subraya también que el Listado Positivo “va a poner coto al comercio ilegal” y pone como ejemplo que “si ahora veo un anuncio de la venta de un cocodrilo a través de una página de internet, si en el listado no aparece, se podrá denunciar. Eso va a suponer un apoyo a fiscales, instituciones, al SEPRONA y a organizaciones ecologistas para poder atacar al mercado ilegal de especies silvestres”.

En cuanto a los animales silvestres que cada año entran en nuestro país, advierte que “es complicado saber la procedencia de esos animales. Mientras el mercado siga existiendo pueden decir que los animales los han criado en cautividad y es más complicado pillarles. Hay un mercado negro de especies silvestres que es evidente, aunque probablemente con el listado será más difícil, pero seguirá existiendo seguramente. Por eso nosotros somos radicales: no se puede permitir la venta de animales silvestres, de ninguno, porque no están domesticados”.

Respecto a los animales que estarán incluidos en el 'Listado Positivo de Animales de Compañía', fuentes del Ministerio exponen que “tendrá en consideración criterios como la peligrosidad de los animales, el riesgo de transmisión de enfermedades, su impacto para la biodiversidad o el propio bienestar de los animales en un domicilio”.