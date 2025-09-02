El CREA de Salamanca celebra el Mes del Alzheimer con 30 días de actividades

El Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (CREA) ha lanzado la campaña "30 días, 30 gestos" para conmemorar el Mes Mundial del Alzheimer. Durante todo septiembre, el centro del Imserso, con sede en Salamanca, organizará una actividad diaria para concienciar sobre esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a 50 millones de personas en el mundo.

El programa de iniciativas se centra en el modelo de atención centrada en la persona, la lucha contra la soledad y la promoción de la autonomía. Entre las actividades más destacadas, el CREA acogerá una jornada sobre síndrome de Down y alzhéimer el día 16, y el 17 se presentará el proyecto "Un final para el olvido", un recurso pedagógico de la ONG Coloria para ayudar a los menores a entender la enfermedad.

El 18 de septiembre, el centro presentará el videojuego gallego "The Mind Guardian", que utiliza inteligencia artificial para alertar a los mayores de 55 años sobre posibles signos de deterioro cognitivo. Por último, el viernes 19 se celebrará un cinefórum con la proyección de "La memoria infinita", documental ganador de un premio Goya.

Además de estos eventos, el CREA difundirá diariamente contenidos como artículos, vídeos y monográficos a través de sus redes sociales y página web para complementar la labor del centro de referencia estatal.