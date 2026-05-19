El CREA de Salamanca lanza la Escuela de Familias 2026 para ofrecer respuestas y apoyo a los cuidadores tras el diagnóstico de alzhéimer

Recibir el diagnóstico inicial de Alzhéimer o de cualquier otra demencia genera un impacto profundo en el entorno familiar. Con el objetivo de dar respuesta a la inevitable necesidad de información y asesoramiento, el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (CREA) del Imserso en Salamanca ha anunciado la celebración de la primera edición de su Escuela de Familias de 2026.

Las jornadas se llevarán a cabo los días 5 y 6 de junio, naciendo con la vocación de ser un espacio de apoyo e instrucción esencial para personas cuidadoras y familiares que se enfrentan a las primeras etapas de la enfermedad.

Bajo el lema "Mi familiar tiene alzhéimer/demencia, ¿y ahora qué?", el centro ha programado un total de siete ponencias y dos talleres prácticos. Estas actividades formativas han sido diseñadas para proporcionar conocimientos básicos y herramientas prácticas que ayuden a entender la demencia de forma integral.

A lo largo de las dos jornadas, se abordarán temáticas cruciales para el día a día, que van desde la evolución de la enfermedad y sus tratamientos, hasta el uso de terapias no farmacológicas y el manejo de las actividades de la vida diaria.

El programa también pondrá un foco especial en aspectos transversales como la alimentación adecuada, la toma de decisiones complejas y el impacto emocional que la demencia ejerce sobre el núcleo familiar, sin olvidar la importancia de tejer redes de apoyo y socialización para evitar el aislamiento de los cuidadores.

Finalmente, con la organización de esta acción formativa, el centro busca cumplir de manera directa con uno de los grandes fines fijados por el Imserso para el año 2026.