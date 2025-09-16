El CREA de Salamanca presenta el proyecto “Un final para el olvido” para sensibilizar sobre el Alzheimer

El Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias del Imserso (CREA) acogerá este miércoles, 17 de septiembre a las 11:30 horas, la presentación del proyecto “Un final para el olvido”, impulsado por la ONG Coloria.

El objetivo de esta propuesta es convertirse en un recurso pedagógico que ayude a los menores a comprender la enfermedad y a conectar con los mayores afectados por Alzheimer. Para ello, contempla la publicación de un cuento sobre la demencia, la producción de un cortometraje de animación y la realización de talleres de creatividad y sensibilización.

En el acto participarán Pedro Vaquero, presidente de Coloria, escritor de literatura infantil y experto en inteligencia emocional, y Mar Somoza, directora de marketing y contenidos de la ONG, especializada en comunicación y sensibilización.

La presentación se enmarca en la campaña “30 días, 30 gestos”, puesta en marcha por el CREA de Salamanca para promover la atención centrada en la persona, la autonomía y la vida activa, así como la innovación y difusión de conocimiento sobre una enfermedad que afecta a 50 millones de personas en todo el mundo y a un millón en España, además de a sus entornos familiares y sociales.