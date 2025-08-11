La creación de empresas en Salamanca crece un 40 % en junio y duplica su capital suscrito

Salamanca cerró el mes de junio con la constitución de 49 sociedades mercantiles, un 40% más que en el mismo mes de 2024, cuando se crearon 35, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este incremento sitúa a la provincia como la tercera con mayor crecimiento relativo en Castilla y León, solo por detrás de Segovia y Zamora.

El capital suscrito para estas nuevas empresas alcanzó los 1,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 131% respecto a los 822.000 euros registrados en junio del pasado año.

En el conjunto de Castilla y León, se constituyeron 264 sociedades mercantiles, un 1,5% más que hace un año, con un capital total de 8,4 millones de euros, un 57,6% más. A nivel nacional, el crecimiento fue más acusado: un 15% hasta alcanzar 10.964 nuevas empresas, aunque con un descenso del 6,2% en el capital suscrito.

Por provincias, además de Salamanca, registraron subidas Segovia (+90%), Zamora (+44,4%), Palencia (+23,1%) y León (+4,7%). En cambio, Soria, Ávila, Valladolid y Burgos anotaron descensos en el número de sociedades creadas.

En cuanto a las sociedades que ampliaron capital, en toda la Comunidad se contabilizaron 73 operaciones por un importe total de 38,2 millones de euros, mientras que 71 empresas se disolvieron, la mayoría de forma voluntaria.