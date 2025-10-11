La creación de sociedades mercantiles en Salamanca cae un 27,7% en agosto

Salamanca registró en agosto la constitución de 26 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone un descenso del 27,7% respecto a las 36 empresas creadas en el mismo mes de 2024. Esta caída forma parte de una tendencia a la baja en la creación de sociedades en varias provincias de Castilla y León, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Ical.

En contraste, otras provincias de la comunidad autónoma experimentaron incrementos notables: Valladolid creció un 44,8%, pasando de 29 a 42 sociedades creadas; León aumentó un 27,3% con 42 nuevas empresas frente a 33 el año anterior; y Zamora registró un 16,6% más, con 14 nuevas sociedades.

Sin embargo, Salamanca no fue la única provincia en registrar descensos. Ávila sufrió la mayor caída, con un 61% menos (de 18 a 7); Soria disminuyó un 42,8% (de 7 a 4); Segovia bajó un 25% (de 8 a 6); Palencia descendió un 14,2% (de 14 a 12); y Burgos tuvo una ligera caída del 3,57% (de 28 a 27).

En el conjunto de Castilla y León, en agosto se crearon 180 sociedades mercantiles, lo que representa una disminución del 2,7% respecto al mismo mes de 2024. Además, el capital suscrito para la constitución de estas empresas fue de 9,6 millones de euros, un 39,5% menos que los 15,8 millones del año anterior.

A nivel nacional, en agosto se constituyeron 7.118 sociedades mercantiles, un 3,4% más que en agosto de 2024, aunque con un descenso del 37,5% en el capital suscrito, que se situó en una media de 33.262 euros por empresa, un 39,6% menos que hace un año.