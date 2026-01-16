Creatividad, solidaridad y bienestar mental: la Asociación ZOES regala juguetes hiperbólicos a grupos de Alzheimer y autismo

A veces, una casualidad puede dar pie a un ejercicio creativo lleno de solidaridad. La Asociación de Vecinos ZOES ha entregado en la mañana de este viernes, 16 de enero, diferentes juguetes hiperbólicos y manguitos a diferetes entidades sociales de Salamanca; en concreto, a grupos de apoyo a personas con autismo y con Alzheimer.

Los juguetes hiperbólicos son juguetes sensoriales de tamaño pequeño, pensados para sostener en las manos, hechos con ganchillo y que ofrecen diferentes texturas y colores para favorecer la estimulación visual y táctil; en la misma línea, los manguitos, que también están elaborados de forma artesanal con ganchillo, también emplean distintos tipos de puntos y relieves con el mismo objetivo. El grupo Quedamos y Punto, junto a otros grupos de ganchillos y personas voluntarias, ha realizado hasta 137 juguetes hiperbólicos, más otros tantos manguitos, como iniciativa solidaria.

Pero todo comenzó por puro azar. En septiembre, muchas de las integrantes de Quedamos y Punto asitieron a la Feria de la Lana de Baños de Montemayor. Allí, se desarrollaban diferentes talleres de ganchillo y llamó su atención el que enseñaba a hacer juguetes hiperbólicos, un concepto que ellas desconocían. Se quedaron con el "juguetes", sin saber a qué se referían con "hiperbólicos". Quizás eran muñecos, los 'amigurumis' que ahora le gustan a todo el mundo. Pero no.

Ese día no solo descubrieron cómo realizar estos juguetes, sino también los beneficios que presentan para el bienestar mental. Para las personas con autismo, resultan beneficiosos para reducir la ansiedad, mejorar la motricidad, estimular los sentidos. Para las personas con Alzheimer o demencia, suponen una alternativa beneficiosa con la que activar los sentidos, favorecer la movilidad de las manos, estimular la memoria y la atención.

Quedamos y Punto decidió que quería colaborar. "Además, también nos viene bien a nosotras. A nuestra creatividad. De querer probar nuevas formas de hacerlo, ver cómo queda con otro punto...", aseguran algunas de sus integrantes. A mediados de octubre, sacaron la aguja y la lana y se pusieron manos a la obra.

Ahora, este viernes, han entregado el resultado de su trabajo a grupos de apoyo a personas con autismo y con Alzheimer. Ha sido en su sede, en la calle Valle Inclán, en un momento muy especial para sus invitados, que se han encontrado de los más agradecidos. De hecho, los jóvenes de entre 16 y 20 años con autismo que se han acercado, han hecho también un regalo a las mujeres de Quedamos y Punto: una serie de libretas hechas a mano por ellos. Otro ejercicio creativo por y para otros.