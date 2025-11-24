Presupuestos para 2026: el Ayuntamiento de Salamanca apuesta por la construcción de vivienda asequible, políticas de juventud o la transformación de los barrios

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado en la mañana de este lunes 24 de noviembre el proyecto de presupuestos municipales para el ejercicio de 2026. Unos presupuestos que alcanzan los 210,3 millones de euros, lo que supone un 5,43% más que en 2025. Unas cuentas que en palabras del alcalde “crecen”, a la par que mantienen congelados los impuestos por duodécimo año consecutivo.

El primer gran objetivo es la proyección social de las familias salmantinas, junto con la construcción de vivienda asequible, el desarrollo de políticas de juventud, la impulsión de la practica del deporte, la creación de empleo apoyando a los sectores tradicionales y fortaleciendo la nueva industrialización de la ciudad con el asentamiento de nuevas empresas, la retención del talento, la transformación de los barrios, así como más inversiones destinadas a parques, jardines y patrimonio histórico cultural.

En cuanto a la proyección social de las familias salmantinas, el 57,37% del presupuesto está destinado al gasto social: se fortalece la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y la red de bibliotecas, con aumentos del 15,37% y del 8%; se señalan 3.835.300 euros con especial atención al deporte base, mientras que los clubes podrán obtendrán una bonificación en el uso de instalaciones (446.317 euros); se incrementa la financiación de ludotecas y Escuelas Infantiles; se destinan 8.798.171 euros a ayuda y comida a domicilio y se refuerzan los programas para mayores.

En materia de vivienda se destinan 2.328.357 euros para rehabilitación y 2.385.709 euros para concluir 55 viviendas de alquiler protegido en el barrio de Pizarrales y la construcción de 33 más en la calle de La Radio, con al menos 222 plazas de aparcamiento.

En políticas de juventud, Carbayo ha subrayado que son otras de las “prioridades de las cuentas de 2026”: se destinan 460.000 euros a la concejalía de Juventud para programas, certámenes, proyectos y apoyo a las asociaciones.

Con el fin de dotar de nuevas infraestructuras los barrios de la ciudad, destacan las operaciones cofinanciadas por fondos FEDER. Para el proyecto TRUST, se asignan 1.890.183 euros en 2026, destinados al equipamiento tecnológico y a la primera anualidad de la reforma del antiguo albergue Lazarillo de Tormes. A su vez, Raíles Verdes recibe 850.300 euros en su primera anualidad para convertir en vía verde el tramo urbano de la antigua vía férrea de la Ruta de la Plata, recuperar la escombrera del “volcán de Garrido” como parque forestal con mirador, crear bosques y huertos urbanos y renaturalizar espacios como la calle Jardines, La Marina y la avenida del Ferrocarril, un proyecto “que cose y reconcilia la ciudad con su trazado ferroviario histórico, a la vez que genera salud urbana”, en palabras del primer edil.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo junto con el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez en la presentación del Proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Salamanca para 2026

En CoNEcta Salamanca, se programan 7.511.104 euros para eficiencia energética en los edificios municipales (Multiusos, Centro de Mayores “Tierra Charra”, CMI Julián Sánchez “El Charro” y biblioteca Torrente Ballester), la renaturalización de espacios y huertos urbanos, la reforma de la Casa de la Juventud de Garrido como espacio de innovación social, la urbanización del PERI Escuela de Música, la manzana inclusiva de Garrido Norte y la humanización del paseo de los Madroños.

En vialidad y urbanizaciones, el presupuesto destina 4.389.382 euros repartidos entre la fase II de La Vega aceras en Ciudad Jardín (250.000 €), la calle Río Primera en La Aldehuela (180.000 €) y el Parque Infantil de Tráfico (189.819 €), junto con actuaciones de conservación de viales (241.933 €). Asimismo, se completa la intervención en las escaleras de Gran Vía (50.000 €), las plazas de Vistahermosa (37.935 €) y Santa Cecilia (65.000 €), el PERI 7 de la avenida de Salamanca (150.000 €), el acondicionamiento de la Ribera del Puente (216.639 €), la calle Libreros (183.056 €) y el vial de acceso al Campo Reina Sofía (125.000 €).

En redes de agua, la renovación de abastecimiento en Barrio Blanco y Puente Ladrillo suma 731.000 euros. Se proponen también actuaciones como el acondicionamiento del entorno del Tormes, incorporando el impulso al antiguo solar de las Adoratrices, la musealización del Pozo de Nieve, la plataforma superior del Cerro de San Vicente y la mejora del acceso por el portillo.

En instalaciones deportivas, otra prioridad del equipo de Gobierno, se proponen 1.416.328,21 euros para el campo Ángel Pérez Huerta, el pabellón Reina Sofía y pabellón de Würzburg, además de la climatización del Teatro Liceo y la mejora del Centro de Mayores Juan de la Fuente.

El alcalde de Salamanca presenta el Proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Salamanca para 2026 | Andrea Mateos

Se reserva una dotación de 3.601.611 euros para la promoción turística y gastronómica, la proyección de Salamanca como ciudad del español, de congresos y Patrimonio de la Humanidad y se reservan 850.000 euros para formación y promoción.

En la nueva industrialización ligada a Salamanca Tech, se asignan 5.016.000 € para el Puerto Seco para operar con graneles y, a través de Zaldesa, se financian 8.347.489 € para urbanizar 244.092 m² de suelo industrial destinado al asentamiento de empresas. Además, se prevén 1.530.872 euros para el centro tecnológico en el antiguo albergue y 805.950 euros para el de la Casa de la Juventud de Garrido.

Por último, la partida de personal crece un 2,67% hasta 1.296.347 euros y con 74.487.879 euros se sostiene la actividad esencial de los contratos de limpieza y recogida de basura, mantenimiento de alumbrado y zonas verdes, conservación de viales, señalización y gestión del tráfico, piscinas, escuelas infantiles, ayuda y comida a domicilio y transporte urbano, entre otros.

Como conclusión, Carbayo también ha remarcado que son “cuentas que miran de frente a la ciudadanía”, a la vez que suponen una estabilidad presupuestaria y una deuda contenida, generando una Salamanca más verde, más competitiva, con más empleo, más cultura, educación y sostenibilidad que supone una “extraordinaria calidad de vida y orgullo de la ciudad”.