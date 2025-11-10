Crece en Salamanca el impulso a las ‘gasolineras automáticas’ durante los últimos años

Gasolinera vacía debido al desplome del consumo de gasolinas durante el confinamiento en el estado de alarma por coronavirus, Covid-19. En Sevilla (Andalucía, España), a 06 de abril de 2020.

Castilla y León consolida la tendencia al alza del repostaje sin personal, un modelo en auge a nivel nacional. Según el Informe Sectorial 2025 de la Asociación Española de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE), la Comunidad ya cuenta con 217 gasolineras automáticas, lo que supone un notable crecimiento del 31,5% en comparación con 2023.

En este contexto regional, Salamanca se posiciona como una provincia que adopta progresivamente esta alternativa. El informe sitúa su penetración en la franja del 20 al 25%, compartiendo tramo con Burgos y Zamora. Aunque no lidera el ranking autonómico, que encabeza Soria (40-45%), la provincia charra se sitúa en una posición intermedia, reflejando la expansión de un modelo que busca la eficiencia y el ahorro económico para el consumidor.

A nivel regional, la penetración de este tipo de estaciones de servicio es del 23%, con un margen de crecimiento del 77%. El crecimiento responde al cambio en los hábitos de consumo, la búsqueda de precios más competitivos en un contexto de inflación energética, y la expansión territorial de este formato.

Las gasolineras automáticas representan ya el 29% del mercado nacional, con 3.477 instalaciones activas y un crecimiento del 60% desde 2023. Este dinamismo, del que Salamanca forma parte, responde a la demanda de ahorro y la normalización de esta opción en la mente de los conductores.