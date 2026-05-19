Crecen las ciberestafas en Salamanca que suplantan a bancos para robar datos y vaciar cuentas

La Policía Nacional de Salamanca ha advertido del aumento de estafas por internet que suplantan a entidades bancarias con el objetivo de robar datos personales y vaciar cuentas bancarias. El crecimiento de las gestiones digitales en la vida cotidiana ha ido acompañado de un incremento y perfeccionamiento de este tipo de fraudes.

Según explica el cuerpo policial, los ciberdelincuentes envían mensajes o correos electrónicos que aparentan proceder de bancos oficiales. En ellos incluyen enlaces que invitan a descargar o actualizar supuestas aplicaciones bancarias. Sin embargo, al acceder e instalar estas aplicaciones fraudulentas, los estafadores logran obtener los datos de acceso de la víctima y, en muchos casos, tomar el control del dispositivo.

Una vez que consiguen el control del teléfono móvil o del ordenador, pueden acceder a las cuentas bancarias y realizar movimientos o transferencias sin autorización del usuario.

La Policía Nacional recuerda que estas estafas pueden detectarse prestando atención a ciertos indicios, como enlaces con dominios muy similares a los oficiales pero con pequeñas variaciones, mensajes de remitentes desconocidos o comunicaciones que generan urgencia para actuar de inmediato.

También advierten del riesgo de acceder a enlaces que solicitan la descarga de aplicaciones fuera de los canales oficiales.

Recomendaciones de seguridad

Para evitar caer en este tipo de fraudes la Policía recomienda no descargar aplicaciones desde enlaces recibidos por correo electrónico o mensajería, desconfiar de mensajes que soliciten datos personales o bancarios, acceder siempre a las aplicaciones o páginas oficiales a través de tiendas o canales verificados, no pinchar en enlaces sospechosos o de origen desconocido.

El cuerpo policial insiste en que ante cualquier duda es preferible no interactuar con el mensaje y contactar directamente con la entidad bancaria a través de sus canales oficiales.

En caso de haber sufrido una estafa, la Policía Nacional recomienda acudir lo antes posible a dependencias policiales para presentar denuncia, aportando toda la información disponible, como mensajes, correos o movimientos bancarios sospechosos.

Tal y como manifiestan la rapidez en la actuación es clave para bloquear posibles operaciones fraudulentas y evitar que otras personas puedan verse afectadas.