Crecimiento del número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Salamanca: 9.797

La afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social alcanzó un máximo histórico en España durante octubre de 2025, superando por primera vez la barrera de los 3,1 millones de ocupados. Este crecimiento se refleja con fuerza en Castilla y León y, de manera particular, en la provincia de Salamanca, según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Salamanca registró en octubre de 2025 un total de 9.797 afiliados extranjeros, un dato que supone un notable incremento interanual del 14,44% (1.236 afiliados más que el año anterior), lo que la sitúa entre las provincias con mayor dinamismo de la región. No obstante, en la comparación mensual (respecto a septiembre), la provincia experimentó un ligero descenso del -0,05% (5 afiliados menos).

A nivel autonómico, Castilla y León consolida su crecimiento: la Comunidad alcanzó los 104.356 afiliados extranjeros, con un incremento interanual del 11,51% (10.772 personas más). Esta cifra sitúa a Castilla y León entre las autonomías con mayor crecimiento en el último año, solo superada por Asturias (21,7%), Galicia (15,5%) y Extremadura (15,4%).

El Ministerio destaca que estas regiones, a excepción de Extremadura, compartían la característica de tener la edad media más elevada de España en 2024 (según el INE), sugiriendo un impulso de la afiliación foránea en territorios con reto demográfico. En la variación mensual, la comunidad sí experimentó un crecimiento, sumando 769 afiliados en un mes, lo que representa una variación positiva del 0,74% y el conjunto nacional alcanzó los 3.101.500 afiliados extranjeros en el mes de octubre.

Descontando el efecto calendario, la cifra se situó en 3.100.999. Por primera vez en la historia, la Seguridad Social rebasa la marca de los 3,1 millones, tras añadir 206.871 ocupados en los últimos doce meses, lo que se traduce en un robusto crecimiento interanual del 7,15%. Respecto al mes anterior (septiembre), la afiliación extranjera en España aumentó en 13.159 personas, un crecimiento mensual del 0,43%.