Cribado de mama en Salamanca: la provincia registra un 5% de resultados sospechosos sobre 18.349 mamografías en 2024

La Junta de Castilla y León ha defendido este jueves la gestión de su programa de cribado de cáncer de mama, asegurando que tanto la realización de segundas pruebas como la comunicación de resultados se lleva a cabo con la "mayor celeridad posible". La defensa se produce tras la solicitud de datos por parte del Ministerio de Sanidad.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, subrayó que en los casos negativos son los médicos de Atención Primaria quienes informan a las pacientes con "mucha rapidez", mientras que en los casos positivos se ofrecen los tratamientos de forma directa.

La actividad en Salamanca y la transparencia de los datos

Fernández Carriedo remarcó la transparencia del programa, cuyos datos están disponibles en la web de la Junta, y confirmó la recepción de la carta del Ministerio de Sanidad solicitando información del programa de los últimos cinco años. "Naturalmente se los enviaremos", afirmó.

Según los datos de 2024, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León realizó un total de 143.463 mamografías en toda la Comunidad.

En la provincia de Salamanca, la actividad fue la siguiente:

Mamografías realizadas: 18.349 pruebas de cribado a mujeres de entre 45 y 74 años.

Sospechosos positivos: 913 casos fueron derivados a Atención Hospitalaria para diagnóstico final.

Esto sitúa el porcentaje de mamografías con resultado sospechoso positivo en Salamanca en un 5% durante 2024. Este dato está por debajo de la media autonómica (6,4%) y de provincias como Palencia (9,6%) y Soria (9,3%).

El portavoz concluyó insistiendo en que Castilla y León tiene el segundo sistema de salud mejor valorado por los ciudadanos, respaldando así la eficacia del protocolo de cribado.