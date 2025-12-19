Croquetas de cocido, tartaletas con humus y garbanzos con langostinos, los platos premiados en el Concurso de Recetas de la IX Semana de las Legumbres en Salamanca

Salamanca ha celebrado, enmarcado dentro de la programación de la IX Semana de las legumbres, un Concurso de Recetas de Legumbres. Lo ha organizado la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y este viernes, la concejala de Consumo, Vega Villar, ha recibido en el Ayuntamiento a quiens están detrás de los platos que se han alzado con la victoria.

La gran vencedora ha sido 'Croquetas de cocido con garbanzos', por María Ángeles Sánchez. Su premio consiste en una comida para dos personas en uno de los restaurantes colaboradores y una cesta de legumbres de la Indicación Geográfica Protegida Lenteja de la Armuña y la Marca de Garantía Garbanzo de Pedrosillo.

El segundo premio lo ha conseguidor María Claudia Escudero y su ‘Tartaleta crujiente al estilo salmantino con humus charro’, mientras que han completado el podio los 'Garbanzos pedrosillanos con langostinos pelados, patatas y zanahoria’ de Guadalupe Turrión. En su caso, las dos han recibido una cesta de legumbres.

Asimismo, la primera y segunda recetas ganadoras se incluirán en el recetario de la Semana de las Legumbres del próximo año.

Todas las personas participantes en tal competición culinaria están alejadas del mundo profesional de la hostelería y el jurado ha tomado en consideración tanto su originalidad como la presentación empleada.