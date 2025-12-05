CSIF alerta de la saturación creciente en Urgencias y Atención Primaria por el repunte de infecciones respiratorias

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alertó de que los servicios de Urgencias y las consultas de Atención Primaria están empezando a mostrar signos de saturación debido al aumento de pacientes con infecciones respiratorias, especialmente por la epidemia de gripe. El sindicato atribuye esta situación a la falta de profesionales y a una “pésima” planificación por parte de diversas comunidades autónomas.

Según datos de la Seguridad Social recopilados por la organización, desde septiembre se han destruido 44.000 plazas de personal sanitario entre Medicina y Enfermería, en un contexto marcado —denuncia CSIF— por la ausencia de incentivos laborales que permitan retener plantilla. A ello se suman las escasas contrataciones de refuerzo, la falta de sustituciones en permisos y bajas, y la ausencia de planes de contingencia en gran parte del país. Todo este escenario está generando jornadas laborales interminables y descansos reducidos para los profesionales, según recoge Europa Press.

En su evaluación por territorios, tal y como recoge EP CSIF también denuncia la ausencia de datos oficiales sobre los refuerzos previstos en Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Baleares.

El sindicato teme, sin embargo, que la situación se agrave en las próximas semanas ante la presencia de una nueva variante de gripe “más contagiosa”, lo que ha llevado a varias comunidades a recomendar el uso de mascarilla en centros sanitarios, especialmente entre los profesionales.

Ante este escenario, CSIF reclama la publicación urgente de los refuerzos de invierno detallados por hospitales y categorías profesionales, un aumento real y evaluable de las plantillas en Atención Primaria, Urgencias y hospitalización, la puesta en marcha de una Estrategia Nacional coordinada de refuerzos desde el Ministerio de Sanidad y la revisión inmediata de las ratios de personal ante la presión asistencial que está provocando la ola de frío.