CSIF alza la voz en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio: “La salud mental también es una responsabilidad laboral”

CSIF alza la voz en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con creciente presencia en el sector privado, ha lanzado una campaña para visibilizar una realidad silenciada durante años: el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte en España, también en el ámbito laboral.

Bajo el lema “Lo que solo no se puede, en red se consigue. Necesitamos entornos laborales sanos para la prevención de salud mental y suicidio”, CSIF denuncia la falta de protocolos efectivos en las empresas para abordar esta problemática e insta a administraciones, empresas y sociedad a actuar de forma urgente y coordinada.

Más de 10 muertes diarias por suicidio en España

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registraron 3.846 suicidios en España. Aunque supone una leve reducción del 6,6 % respecto al año anterior, la cifra sigue siendo alarmante: más de 10 personas mueren cada día por esta causa, siendo 2.834 hombres y 1.012 mujeres. Además, miles de personas más intentan suicidarse cada año.

CSIF advierte de que en muchos casos existen factores laborales entre los desencadenantes: estrés crónico, acoso, sobrecarga de trabajo, inestabilidad laboral, aislamiento o la falta de apoyo emocional en el entorno profesional.

Centros de trabajo: del riesgo a la prevención

El sindicato critica que actualmente no existen protocolos generalizados en las empresas para detectar o actuar ante el riesgo de suicidio. Mutuas, servicios de prevención y departamentos de recursos humanos siguen sin asumir su papel clave en el cuidado de la salud mental de las plantillas.

Además, CSIF subraya que hay colectivos especialmente expuestos, como profesionales sanitarios, cuerpos de seguridad, docentes, trabajadores sociales, personal penitenciario y empleados de atención al público.

CSIF exige medidas urgentes en el entorno laboral

Entre las principales propuestas que lanza el sindicato, destacan:

Transparencia de datos: incluir la variable “profesión” en los registros oficiales de suicidio para visibilizar los factores laborales.

Protocolos sectoriales de prevención de la salud mental y del suicidio, con participación activa de delegados de prevención.

Evaluaciones de riesgos laborales que incluyan factores psicosociales y riesgo suicida.

Refuerzo de los servicios de prevención con especialistas en salud mental y acceso confidencial a atención psicológica externa.

Formación específica para delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de RR.HH. sobre detección de señales de alarma.

Mejora de los entornos de trabajo: reducción de carga laboral, conciliación, estabilidad, espacios libres de violencia y apoyo social.

Creación de Comisiones de Salud Mental en las empresas y designación de un Recurso Preventivo Psicosocial.

Restricción del acceso a medios letales y actuación tras intentos de suicidio, con recursos de apoyo emocional.

Reconocimiento del suicidio como accidente laboral cuando existan vínculos con el desempeño profesional.

Un compromiso que también debe ser político

CSIF reconoce la aprobación del Plan Nacional de Prevención del Suicidio 2025-2027 como un avance, pero alerta de que este no contempla medidas suficientes para el entorno laboral ni garantiza la participación de los agentes sociales.

Por ello, el sindicato reclama formar parte de la mesa de seguimiento del plan, incrementar el presupuesto destinado, y fomentar la coordinación entre mutuas, inspección de trabajo, sanidad y justicia. También pide mayor inversión en salud mental dentro del Sistema Nacional de Salud, así como la inclusión de la prevención del suicidio en la legislación sobre prevención de riesgos laborales.

“La salud mental es un derecho, no un privilegio. Prevenir el suicidio también es una responsabilidad laboral”, concluye CSIF.