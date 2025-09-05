CSIF denuncia el deterioro del servicio de Correos en Salamanca y agradece la labor de los carteros

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este jueves el “grave deterioro” que atraviesa el servicio de Correos en la provincia de Salamanca, una situación que, según advierte, afecta de forma directa a la ciudadanía.

La delegada de CSIF, María José Verdugo, explicó que en varios municipios la plantilla se ha reducido hasta la mitad, lo que obliga a un número insuficiente de trabajadores a cubrir amplias zonas. En otras localidades, además, las jubilaciones no se están cubriendo, lo que agrava los problemas de reparto.

Esta falta de personal se traduce en retrasos constantes, especialmente en el envío de cartas ordinarias, que en muchos casos contienen documentos esenciales como citas médicas, notificaciones administrativas o comunicaciones oficiales.

El sindicato subraya que Correos “está abandonando su función como servicio público esencial”, dejando a numerosos pueblos de Salamanca en una situación de desamparo. Por ello, CSIF reclama tanto a la empresa pública como a las administraciones competentes que actúen de forma inmediata para reforzar las plantillas, garantizar la cobertura en todos los municipios y asegurar un servicio postal digno y eficaz en la provincia.