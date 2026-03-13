CSIF denuncia la falta de medidas para las personas afectadas por el covid persistente seis años después

La Central Sindical independiente y de Funcionarios ha alzado la voz por las personas con covid persistente, una afección que siguen sufriendo cientos de personas en la región seis años después y donde no se han puesto soluciones.

Desde CSIF se han hecho una serie de reivindicaciones entre las que se encuentran el reconocimiento del covid persistente como enfermedades profesionales para poder adquirir los beneficios de ello o crear un fondo de compensación para personas trabajadoras afectadas por exposición laboral.

Por otro lado, también han exigido adaptar los trabajos a la situación de cada uno, refuerzos en todo el seguimiento médico, atención en salud mental, información en entornos laborales, protección social o una protocolización homogénea en el diagnóstico y tratamiento.

Del mismo modo, también han aclarado que sería idóneo crear programas de formación y sensibilización, así como un registro estatal de pacientes y personas trabajadoras afectadas. Por último, los avances en cuanto a esta enfermedad se facilitarían si se crease una Mesa Técnica Nacional de covid persistente.