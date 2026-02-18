CSIF denunciará a la Junta de Castilla y León por no cubrir las plazas vacantes de los empleados públicos

De izquierda a derecha: Antonio Grande, responsable del sector de Sanidad de CSIF Salamanca, Benjamín Castro, presidente autonómico de CSIF, y Gabriel de la Iglesia, responsable del sector de la Administración General de la Junta de CSIF en Salamanca

La Central Sindical Independientes y de Funcionarios ha comunicado en Salamanca que llevará ante los tribunales que no se cubran al completo las plazas vacantes de la comunidad, lo que se traduce en una mayor carga laboral para los empleados públicos, tanto de manera física como mental.

Así lo ha hecho saber Benjamín Castro, presidente autonómico de CSIF, en la reunión de delegados de la Junta de Castilla y León en Salamanca y así analizar la situación por la que pasan los servicios territoriales y de Sanidad.

Benjamín Castro, presidente autonómico de CSIF

Según los datos que maneja CSIF, existen más de 6.500 plazas vacantes sin cubrir en las plantillas orgánicas de la Junta de Castilla y León, lo que significa “un detrimento evidente de los servicios públicos y una carga en el día a día. La JCYL paga y trata mal a los empleados públicos”

Cabe destacar que en más de una ocasión se han solicitado reuniones con las consejerías, con falta de respuesta en muchas de ellas: “Nos preocupa las plantillas y ni siquiera se han sentado a negociar”. Por eso mismo y ante la falta de medidas que consideren eficientes desde CSIF, han decidido tomar como camino la demanda judicial.

En la denuncia que se interpondrá en los próximos días, a no ser que cambie de parecer la Junta de Castilla y León, donde han considerado que “el servicio público se está viendo perjudicado y los empleados públicos no pueden echarse el trabajo a las espaldas. Se pondrá en marcha de forma inmediata. A no ser que el consejero se siente con nosotros”.

Gabriel de la Iglesia, responsable del sector de la Administración General de la Junta de CSIF en Salamanca

Gabriel de la Iglesia, responsable del sector de la Administración General de la Junta de CSIF en Salamanca, ha indicado que “existen muchas plazas sin cubrir, unas 400 plazas en la JCYL en la Relación de Puestos de Trabajos”. Ante esto, también ha expuesto otra de las grandes problemáticas que atraviesa el sector del funcionariado, donde “se cubren las plazas con interinos o en sectores como el ECYL donde tampoco se han cubierto las plazas que se han vaciado”.

Antonio Grande Vicente, responsable del sector de Sanidad de CSIF Salamanca

Antonio Grande Vicente, responsable del sector de Sanidad de CSIF Salamanca, ha explicado el deterioro que sufren los servicios públicos de sanidad, donde se está haciendo notar especialmente en Atención Primaria, en los servicios de atención hospitalaria o incluso en enfermería.

En la provincia de Salamanca, exactamente han sido 388 las vacantes que faltan por cubrir, datos similares al resto de provincias de la región. CSIF ha indicado que las vacantes en funcionarios se han reducido un 23,74 por ciento en los dos últimos años, pero que esto sería por “la destrucción de casi 2.000 puestos de trabajo en las RPT”.

Estas vacantes han aumentado un 2,73 por ciento en el último semestre y un 7,93 por ciento en el último año. En el caso del personal laboral, las vacantes han aumentado un 11,15 por ciento en estos dos últimos años, un 8,28 por ciento en el último, según han comunicado desde el sindicato.

Por otro lado, también han querido destacar la falta de médicos de Urgencias, donde “han estado soportando grandes cargas de trabajo. No pueden más, por lo que pedimos a SACYL que aumenten los reemplazos porque los ciudadanos sufren estas consecuencias”. Así pues, se pide también que aumenten las plantillas y condiciones laborales y retributivas.

Durante estos días, los médicos han estado manifestándose en diferentes lugares de España siendo el turno de Salamanca este miércoles 18 de febrero. Las huelgas y movilizaciones están siendo organizadas por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA), por lo que CSIF ha querido desvincularse totalmente: “No es momento de hacer una huelga y creemos que la mayoría de las reivindicaciones de los médicos está en el anteproyecto. El aumento de plantillas y todo está contemplado”.