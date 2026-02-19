CSIF exige el abono inmediato de los sábados trabajados para todas las categorías profesionales del SACYL

CSIF ha emitido un escrito a la Gerencia Regional de Salud para exigir el abono de los sábados trabajados para todas las categorías profesionales del SACYL con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. La fecha límite para hacer efectivo el pago es el 31 de marzo, según el acuerdo alcanzado en Mesa Sectorial el pasado 10 de octubre.

"Los acuerdos alcanzados en Mesa Sectorial deben cumplirse sin dilaciones ni interpretaciones restrictivas. Estamos hablando de derechos económicos reconocidos y firmados", ha defendido Enrique Vega, presidente del sector autonómico de Sanidad de CSIF Castilla y León.

El sindicato pide igualmente que se regule el tiempo de transmisión de información asistencial como efectivo de trabajo para todos los profesionales que lo realizan. El anteproyecto del nuevo Estatuto Marco de Sanidad lo reconoce, pero "en el ámbito del SACYL la regulación actual es desigual". El personal de enfermería tiene reconocidas 49 horas anuales y el de TCAE, "solo 7 horas anuales, una cifra claramente insuficiente".

Enrique Vega pone el foco especialmente en la situación de los servicios de urgencias de los hospitales, donde los relevos se producen continuamente a lo largo de 24 horas. "La transmisión clínica de la información durante el 'solape' no es un trámite accesorio, es clave la continuidad asistencial para la seguridad del paciente", ha señalado.