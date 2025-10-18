CSIF exige una auditoría nacional urgente en cribados de cáncer tras los fallos en Andalucía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha exigido la puesta en marcha de una auditoría urgente en toda España de los programas de cribado de cáncer, a raíz de los graves fallos detectados recientemente en las pruebas de cáncer de mama en Andalucía.

El sindicato reclama transparencia total en todas las Comunidades Autónomas (CC. AA.) y un refuerzo inmediato de personal especializado, considerando que lo ocurrido exige una investigación sistemática y rigurosa para asegurar que los programas de detección precoz funcionan correctamente y cumplen los protocolos. Coincidiendo con el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama este 19 de octubre, CSIF advierte que se mantendrá vigilante ante la petición del Ministerio de Sanidad a las comunidades de aportar datos sobre sus programas.

Medidas clave reclamadas por CSIF

CSIF subraya que la detección precoz es fundamental para salvar vidas y que la gravedad de la situación en Andalucía pone de relieve la necesidad de que las administraciones evalúen su trabajo con rigor. Para garantizar la calidad, cobertura y seguimiento de estos programas, el sindicato ha planteado un paquete de siete exigencias a nivel nacional:

Auditoría y análisis por comunidad autónoma: Realizar un estudio independiente y exhaustivo de todos los programas de cribado (mama, cérvix, colon) de los últimos cinco años para detectar déficits estructurales. Transparencia total de resultados: Hacer públicos y accesibles los datos de estos estudios para la ciudadanía, asociaciones de pacientes y sindicatos. Refuerzo inmediato de plantilla y recursos humanos especializados: Incrementar urgentemente el número de radiólogos, técnicos, personal de laboratorio, enfermería, coordinadores de programa y administrativos para evitar demoras. Formación, protocolos, renovación y vigilancia: Impulsar protocolos comunes estandarizados, renovar equipos obsoletos e implementar mecanismos de control y sanción ante incumplimientos. Protección a las mujeres y reparación de daños: Garantizar a las mujeres afectadas por fallos acceso gratuito y prioritario a las pruebas realizadas incorrectamente y un seguimiento médico preferente. Un plan nacional de cribado equitativo: Asegurar el mismo acceso y calidad del cribado en cualquier provincia del territorio nacional. Circuitos rápidos y preferentes de detección: Garantizar que las mujeres con sospecha de cáncer de mama no tengan que esperar para ser revisadas.

Además, CSIF reclama adelantar las pruebas de cribado de cáncer de mama a partir de los 45 años, siguiendo las recomendaciones de múltiples sociedades científicas, insistiendo en que lo sucedido en Andalucía demuestra la necesidad de aumentar la inversión en Sanidad.