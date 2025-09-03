CSIF inicia el curso escolar 2025-26 exigiendo la equiparación salarial del profesorado de Castilla y León

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha iniciado el curso escolar 2025-26 con una clara demanda: la mejora de las retribuciones del profesorado de Castilla y León para equipararlas con las de las comunidades autónomas con los salarios más altos.

El sindicato ha recordado que confía en la pronta firma del preacuerdo alcanzado el 23 de julio con la Consejería de Educación, un documento que ya fue ratificado por el Consejo de Gobierno de la Junta el 28 de agosto y que, según CSIF, "debería firmarse en los próximos días".

El preacuerdo recoge once puntos que responden a demandas históricas del profesorado y de CSIF. Entre las mejoras más destacadas se encuentran:

Incremento salarial: Se establece un aumento en el cuarto y quinto sexenio para compensar a los docentes que no se han beneficiado de la carrera profesional.

Mejoras en el medio rural: Se incrementa la remuneración por itinerancia y se reconoce la compatibilidad del complemento directivo en los Centros Rurales Agrupados (CRA).

Reducción de la burocracia: Se simplifican las evaluaciones, se crean nuevas herramientas informáticas y se dota de más personal técnico.

Atención a la diversidad: Se ampliarán las plantillas de los equipos de Orientación Educativa para atender el creciente número de alumnos con necesidades específicas.

Reducción de horas lectivas: Los equipos directivos verán reducidas sus horas para poder dedicarse a sus funciones de gestión.

Mejoras para interinos: Se agilizará la cobertura de sustituciones y se reconocerán las vacaciones no disfrutadas como servicios prestados.

A pesar de estos avances, CSIF ha dejado claro que el preacuerdo es solo el comienzo. El sindicato se mantendrá "vigilante" y continuará negociando a partir de octubre para conseguir la reducción del horario lectivo para los docentes mayores de 55 años y la mejora de la remuneración por las tutorías.

El sindicato ha expresado su preocupación por el alto porcentaje de interinidad en la región, que se sitúa en un 19,51%. CSIF destaca que, a pesar de las 1.386 plazas convocadas en las oposiciones de este verano, un total de 321 plazas de Secundaria y Otros Cuerpos se han quedado sin cubrir. Esto representa el 51,86% de las plazas totales.

Especialmente grave es la situación en especialidades como Matemáticas, donde 133 de 170 plazas han quedado desiertas. Esta realidad, según el sindicato, demuestra que la profesión docente no es atractiva y que es urgente una reforma del sistema de acceso. CSIF pide una revisión de los temarios, la implementación de pruebas más prácticas y una mejora de las condiciones laborales y salariales.

Por otro lado, CSIF también ha aprovechado para reclamar una mejora sustancial en las retribuciones de los docentes que han participado como miembros de los tribunales de oposición, así como el pago "en tiempo y forma" de sus honorarios.

Por duodécimo año consecutivo, CSIF ha habilitado un registro de incidencias en su página web para atender a los docentes con cualquier problema que surja durante el inicio del curso. Este servicio telemático, disponible a través de la web y redes sociales del sindicato, busca dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades del profesorado.