CSIF lanza una campaña para impulsar una Ley de Enfermería Escolar en Castilla y León

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), junto con el Consejo de Enfermería de Castilla y León y la Confederación de AMPAs (Confapacal), ha lanzado este lunes una campaña de recogida de firmas para promover la aprobación de una Ley de Enfermería Escolar en las Cortes autonómicas. La propuesta cuenta además con el respaldo de múltiples asociaciones de pacientes (como TDAH, celiaquía, diabetes, epilepsia o fibrosis quística), que advierten de la urgente necesidad de esta figura en los centros educativos.

El objetivo de la ley es claro: garantizar la presencia de un profesional de enfermería en cada colegio e instituto de Castilla y León, para atender a los más de 170.000 alumnos que conviven diariamente con enfermedades crónicas o que pueden necesitar atención sanitaria urgente durante el horario escolar. “Es una necesidad sanitaria, social y educativa. No podemos permitir que ningún niño quede excluido de su derecho a la educación por motivos médicos”, ha señalado el presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro.

Actualmente, la situación en la comunidad es crítica: solo hay 24 enfermeras escolares para más de 1.000 centros educativos, lo que supone una ratio de 1 profesional por cada 14.000 alumnos. En comparación, el Reino Unido tiene una enfermera por cada 500 estudiantes, y comunidades como Madrid o Andalucía cuentan con coberturas del 70% y 60%, respectivamente.

Una figura clave para la salud, la inclusión y el rendimiento escolar

La figura de la enfermera escolar no solo cubre necesidades asistenciales, sino que también actúa como agente de salud preventiva, educadora y promotora de hábitos saludables entre el alumnado y las familias. Además, puede colaborar en temas como la educación sexual, la salud mental, la prevención del acoso escolar o el acompañamiento de menores tras largas hospitalizaciones, como en casos de cáncer infantil.

“Su presencia reduce el absentismo, mejora el rendimiento académico y favorece la reincorporación al aula”, ha explicado Enrique Ruiz, presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León.

La asistencia directa de enfermería en los centros permite además evitar llamadas al 112 y desplazamientos innecesarios a hospitales o centros de salud, lo que se traduce en un ahorro económico y una descongestión del sistema sanitario.

Una inversión asumible y estratégica

Desde CSIF insisten en que el coste estimado para implantar esta red de enfermería escolar, unos 66,6 millones de euros, equivale al 0,48% del presupuesto autonómico. “No es un gasto, es una inversión en salud y educación”, subraya Castro. “Castilla y León no puede quedarse atrás mientras otras comunidades y países avanzan en esta línea”.

Apoyo de las familias: "Tranquilidad y conciliación"

La presidenta de Confapacal, María Soledad Alegre, ha celebrado la iniciativa por el alivio que supone para las familias. “La enfermería escolar garantiza la atención sanitaria que necesitan nuestros hijos, nos da tranquilidad como padres y favorece la conciliación laboral y familiar”.

También ha defendido que la incorporación de perfiles sanitarios en los centros educativos es coherente con un modelo de escuela inclusiva: “Si el objetivo del sistema educativo es el pleno desarrollo del niño, necesitamos profesionales que atiendan sus distintas necesidades”, ha afirmado.

Un proceso legislativo en marcha

CSIF registró el pasado 7 de mayo una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en las Cortes de Castilla y León, que ya ha sido admitida a trámite. El proceso ahora entra en la fase de recogida de firmas, con el fin de que el Parlamento autonómico debata y vote si impulsa la redacción de una Ley de Enfermería Escolar.

“Lo importante es que esta demanda ya está en la agenda política de las Cortes. No es una ocurrencia, es una urgencia social”, ha concluido CSIF.