CSIF Salamanca ante la oferta de empleo público en Topas: “Se ha publicado sin tener en cuenta las fuerzas sindicales”

Hace poco días, el Gobierno de España aprobaba la creación de miles de puestos de empleo público, muchos de ellos en la Administración General del Estado, un hecho que a pesar de parecer positivo, esconde una serie de claves para llegar a entender el desconecto por parte de los sindicatos.

En este caso, Paco Herrero, responsable en este ámbito de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, ha indicado a SALAMANCA24HORAS que “es una oferta muy pobre”, donde no se van a cubrir los puestos vacantes que dejarán jubilaciones o bajas médicas.

El propio sindicato, a nivel nacional, ha expuesto que mejora en 200 plazas en total el conjunto de las prisiones, un personal que ven insuficiente a la hora de lidiar con cualquier problemática en el centro penitenciario.

Por encima de esto, el propio Paco ha destacado que “se ha publicado sin tener en cuenta a las fuerzas sindicales”, un hecho que tildan de “feo” al considerar que se ha realizado sin la aprobación de los principales negociadores de estos asuntos.

Ante esto, también ha expuesto que “los sindicatos están para decirles al gobierno lo que hay que mejorar”, por lo que esperan que estas plazas aumenten con el pasar de los meses.

Por otro lado, gran parte de la defensa que se realiza para sacar a la luz nuevas plazas tienen que ver con la seguridad tanto de los internos como de los funcionarios, para no estar agotados a lo largo de la jornada laboral y, más importante, garantizar su integridad física.