Cuatro charlas con un objetivo, la AECC y CSIC-USAL lanzan los encuentros del 2026 sobre cáncer y bienestar del paciente

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Salamanca y el Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-USAL-FICUS) han presentado este martes la segunda edición de los encuentros 2026, un ciclo de charlas con el que buscan socializar el conocimiento sobre el cáncer y humanizar su abordaje.

El proyecto, que se realiza por segunda vez, pretende cambiar la percepción de la enfermedad y acompañar a la sociedad en la comprensión de un proceso que genera confusión, miedo y, en ocasiones, indiferencia. Como ha señalado Ángel Losada, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca, "si aprendemos juntos estamos transformando la realidad y reduciendo el impacto del cáncer”, destacando la importancia de cooperar entre investigadores, pacientes y profesionales para crear un conocimiento colectivo que permita orientar de manera más efectiva la lucha contra la enfermedad.

El concepto de humanización del cáncer, eje central de esta edición, se articula en cuatro líneas de actuación que son la atención integral a la persona, autonomía y participación del paciente, nuevos espacios asistenciales y promoción del bienestar y formación de los profesionales sanitarios. Según Losada, “cuando hablamos de humanización en cáncer, uno de los objetivos es incluir la experiencia de la persona y su entorno, con suficiente conocimiento para no dejarnos llevar solo por la intuición”.

Cuatro charlas para conocer más sobre el cáncer

Los encuentros se desarrollarán en el Centro Internacional del Español, ubicado en la Calle Zamora 32, y darán comienzo a las 19:00 horas. La entrada es gratuita hasta completar aforo, aunque se recomienda realizar reserva llamando al 900 100 036.

El primero de ellos, el 19 de marzo, se titula En busca de tratamientos personalizados y contará con la participación de los investigadores Francisco Lorenzo y Marisol Soengas, junto a las doctoras del HUSA Rosario Vidal y Rebeca Lozano. La Dra. Soengas, además de científica, es paciente de cáncer de mama, por lo que ofrecerá una perspectiva doble, combinando la investigación con su experiencia personal.

El 14 de mayo tendrá lugar Humanización en el punto de mira, un encuentro que propone una experiencia sensitiva basada en la expresión artística, la introspección y la participación, inspirada en el último libro de Carlos López Otón, abordando aspectos relacionados con la salud mental y el entorno del paciente.

El 17 de septiembre se celebrará Ante el cáncer, ¡Muévete!, en el que la especialista en ejercicio oncológico y profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, Soraya Casla, explicará la importancia del movimiento y de mantener hábitos saludables durante el tratamiento oncológico.

Finalmente, el 19 de noviembre se desarrollará la conferencia El viaje del paciente con cáncer: del diagnóstico a la curación, impartida por el oncológo del Hospital de Salamanca César Rodríguez. En ella se abordará la experiencia del paciente, la concienciación sobre la enfermedad, la relevancia de los cribados y la importancia del acompañamiento integral.

Para finalizar, Xosé Bustelo ha incidido en que “es mejor saber que tienes algo que no saberlo”, enfatizando la importancia de que toda la ciudadanía conozca el cáncer desde la perspectiva de los pacientes y los profesionales.