En cuatro días se abrirá el plazo de solicitudes para una nueva promoción de 55 viviendas protegidas de alquiler en Pizarrales

Obras en un edificio de la avenida Obispo Sancho de Castilla

El Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) del Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado este viernes la apertura del plazo para presentar solicitudes para una nueva promoción de 55 viviendas protegidas en régimen de alquiler, junto con 55 trasteros y 56 plazas de garaje, que se están construyendo actualmente en el barrio Pizarrales, concretamente en la avenida Obispo Sancho de Castilla junto al cementerio.

Esta promoción forma parte del 'Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes' y está financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el próximo 14 de octubre y finalizará el 13 de noviembre.

La documentación puede descargarse en la web municipal o recogerse de forma presencial en las oficinas del PMVU (calle Pozo Amarillo 2) y en varios centros municipales habilitados. Se recomienda la presentación telemática a través del registro electrónico del Ayuntamiento para agilizar los trámites.

Según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), las viviendas están dirigidas preferentemente a personas físicas, siendo prioritarios los jóvenes menores de 36 años. Se establecen reservas específicas: dos viviendas para personas con movilidad reducida y una para personas jurídicas públicas o privadas sin ánimo de lucro.

Requisitos para Personas Físicas:

Estar empadronadas en Salamanca a la fecha de finalización del plazo de solicitudes.

No ser titulares de otra vivienda .

Estar al corriente de las deudas con el Ayuntamiento y la Seguridad Social.

Estar inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León .

Acreditar unos ingresos familiares totales (procedentes del trabajo o pensiones contributivas) comprendidos entre 1 y 3,5 veces el IPREM ponderado.

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro deberán destinar la vivienda a la residencia de personas relacionadas con su objeto social que cumplan los requisitos establecidos.

El edificio se levanta sobre una parcela de 1.500 metros cuadrados y consta de tres portales de cuatro plantas, ofreciendo un total de 55 viviendas de dos dormitorios con superficies entre 51 y 65 metros cuadrados. Tres de las viviendas, junto con sus correspondientes trasteros y plazas de garaje, estarán totalmente adaptadas para personas con movilidad reducida. El presupuesto de adjudicación de esta obra asciende a 5.500.045,95 euros.

Respecto a las plazas de garaje que no sean alquiladas por los adjudicatarios de vivienda, podrán optar a ellas personas físicas empadronadas en Salamanca o que presten servicios en el término municipal, así como personas jurídicas con domicilio social o fiscal en la ciudad que desarrollen su actividad en ella.

Con esta nueva promoción, el parque municipal de vivienda protegida de alquiler a precio asequible en Salamanca alcanzará las 325 viviendas.