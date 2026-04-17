Cuatro nuevas fechas para disfrutar de las visitas guiadas 'Salamanca con voz de mujer'

El Ayuntamiento ha dado a conocer cuatro nuevas fechas para disfrutar de las visitas guiadas gratuitas 'Salamanca con voz de mujer'. Serán los días 29 de abril, 13 de mayo, 3 de junio y 17 de junio a las 17:00 horas, con salida de la Plaza Mayor.

Los interesados ya pueden reservar las invitaciones en la web https://salamancaymas.es/con-voz-de-mujer/. Cada visita tendrá un aforo de 30 personas y transcurrirá durante más de hora y media por el centro histórico de la ciudad: de la Casa de las Conchas a la Universidad de Salamanca, pasando por la plaza de San Benito.

Todas las ubicaciones seleccionadas guardan relación con mujeres que hicieron historia: la calle Libreros acogía el taller de Bonifacia, la fundadora de la Congregación de las Siervas de San José; la plaza de Monterrey fue testigo de cómo Gonzala Santana ayudó a cientos de personas; y la calle La Latina rinde homenaje a su vecina más ilustre.