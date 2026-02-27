Cuatro talleres creativos y gratuitos para los menores salmantinos, que invitan a explorar la naturaleza desde el arte en el DA2

Están dirigido a niños de entre 6 y 12 años; los talleres tendrán lugar el 7, 14, 21 y 28 de marzo y el 4 de abril

Muestra del taller infantil 'Paisaje recuperado' en el DA2
Muestra del taller infantil 'Paisaje recuperado' en el DA2 | DA2/Ayuntamiento de Salamanca

El DA2 acogerá en las próximas semanas unos talleres para el público infantil salmantino, que invita a explorar la naturaleza desde el arte.

Los cuatro talleres gratuitos que se impartirán, titulados como 'Paisaje recuperado', serán impartidos por el diseñador gráfico y artista visual, Marcos Tapia y dirigidos a niños de entre 6 y 12 años que tendrán lugar el 7, 14, 21 y 28 de marzo y el 4 de abril.

El objetivo es vivir una jornada creativa, centrada en la conciencia ecológica, inspirada en la obra de Gabriela Bettini, para invitar a los menores a reflexionar sobre la restauración natural del paisaje que "permite reimaginar un mundo que vuelve a sus orígenes y descubrir cómo la naturaleza se restaura cuando le damos el lugar que merece".

Los niños que participen podrán crear una pequeña pieza creada mediante el collage y el ensamblaje de elementos naturales y artísticos utilizando recortes, dibujos y texturas, donde cada niño pueda construir un escenario natural "más verde y resiliente".

Las inscripciones se pueden realizar en el DA2 o llamando al 923184916/923184621; cada taller cuenta con 12 plazas.

